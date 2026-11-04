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Afşin'de öğrencilere trafik ve siber güvenlik eğitimi polis ile jandarmadan verildi

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Afşin'de öğrencilere trafik ve siber güvenlik eğitimi polis ile jandarmadan verildi
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Afşin'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine polis ve jandarma ekiplerince trafik, güvenli yolculuk, siber güvenlik ve akran zorbalığı eğitimi verildi. Eğitimde okul servisi kuralları aktarıldı, 'Bir Kural, Bir Ömür' çalışmasıyla trafik kurallarının önemi vurgulandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik polis ve jandarma ekiplerince trafik kuralları, güvenli yolculuk, siber güvenlik ve akran zorbalığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri, öğrencilerin erken yaşta bilinçlendirilmesi amacıyla güç birliği yaparak bilgilendirme semineri düzenledi. Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde; öğrencilere trafik kurallarının önemi, güvenli ulaşım ilkeleri ve okul servislerinde uyulması gereken kurallar aktarıldı.

Eğitim semineri kapsamında ayrıca günümüzün önemli konuları arasında yer alan siber güvenlik ile akran zorbalığı başlıklarında da öğrencilere bilgilendirme sağlandı.

"Bir Kural, Bir Ömür" farkındalık çalışmasıyla trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığı vurgulanırken, öğrencilerin soruları da ekiplerce yanıtlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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