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Afşin'de KYK ve Gençlik Merkezi personeline kumar bağımlılığı anlatıldı

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Afşin'de KYK ve Gençlik Merkezi personeline kumar bağımlılığı anlatıldı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen Aile Eğitim Programı'nda Gençlik Merkezi ve KYK personeline kumar bağımlılığının zararları, bütçe yönetimi ve koruyucu aile hizmetleri anlatıldı. Katılımcılara bilinçli harcama alışkanlıkları anlatıldı, koruyucu aile modeli tanıtıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen eğitim programında, kamu personeline kumar bağımlılığının zararları, bütçe yönetimi ve koruyucu aile hizmetleri anlatıldı.

Afşin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle Aile Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitim, Gençlik Merkezi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) personelinin katılımıyla düzenlendi.

Eğitim programında, kumar bağımlılığının birey, aile ve toplum üzerindeki yıkıcı etkileri, risk faktörleri ve korunma yolları ele alındı. Uzmanlar ayrıca katılımcılara bütçe yönetimi, bilinçli harcama alışkanlıkları ve doğru finansal kararlar alma konularında bilgiler aktardı. Programda son olarak koruyucu aile modelinin tanıtımı yapılarak toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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