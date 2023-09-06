Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette, Adıyaman'ın genel durumu ve üniversitenin hedefleri konuşuldu.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi.

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, Yönetim Kurulu üyesi ve Güne Bakış Gazetesi İmtiyaz sahibi Mustafa Yücekaya ve Işık Gazetesi İmtiyaz sahibi Bilal Işık ile birlikte Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette, üniversite özelinde Adıyaman'ın genel durumu konuşuldu.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan,"Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Mehmet Kelleş hocamıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. 6 Şubat depreminde ağır hasan alan memleketimizin en büyük sorunlarından biri olan eğitim sorununu Rektörümüz ile istişare ettik. Üniversite bir şehrin vizyonu ve yüzüdür. O yüzden Adıyaman Üniversitesinin tekrardan eğitim öğretimine devam ederek Adıyaman'ı ayağa kaldırmamız gerekiyor. Rektör hocamıza burada büyük bir iş düşüyor. Basın konusunda üstümüze ne düşerse yapmaya hazırız. Mehmet Keleş'e hocamıza tekrardan hayırlı olsun diliyoruz" dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Kelleş ise konuşmasında, "Nazik ziyaretlerinden ötürü Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederim. Güzel temenniler bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. İnşallah el ele vererek 6 Şubat depreminde büyük yaralar alan Adıyaman'ımızı ve Üniversitemizi yeniden ayağa kaldıracağız. Özellikle Üniversitemizin Türkiye'nin yükseköğretim alanında örnek alınan bilim yuvalarından biri haline gelmesi en önemli hedeflerimizdendir. " ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN