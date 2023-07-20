Adıyaman Üniversitesi 2022-2023 Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) tıp, eczacılık, diş ve sağlık bilimleri fakülteleri 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, felaket sonucu kaybedilen öğrencilere ve ailelerine başsağlığı diledi. Yemin töreniyle mezun olan öğrencilere başarılar dileyen Turgut, eğitim-öğretim yılının yüz yüze yapılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) tıp, eczacılık, diş ve sağlık bilimleri fakülteleri 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

ADYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, tüm öğrencilerin katılımıyla bir yemin töreni gerçekleştirmeyi hayal ettiğini belirterek, "6 Şubat felaketinden ötürü ne yazık ki aramızda olmayan kardeşlerimiz var. Bölgemizde 50 binden fazla, ilimizde 8 bin 278 ve üniversitemizde 31'i personelimiz olmak üzere toplamda 230 evladımızı kaybettik. Kendilerine Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Acımız çok büyük. 199 evladımızı ebediyete uğurladık. Onları asla unutmayacağız ve isimlerini Üniversitemizde yaşatmaya gayret göstereceğiz. Bu anlamda vefat eden kardeşlerimiz için kampüs alanımız içerisinde bir hatıra ormanı oluşturduk. Bugün, burada hem kayıplarımızı anmak hem de mezun olan öğrencilerimize asrın felaketinden ötürü yapamadığımız mezuniyet töreni yerine, mesleğe ilk adımlarını atmak için yapılması zorunlu olan yemin törenini organize ettik. İnşallah ileriki yıllarda bu etkinliklerimizi sağlıkla yapacağız. Rabbim bu millete bir daha böyle felaketler göstermesin." dedi.

2023-2004 eğitim-öğretim yılının yüz yüze yapılabilmesi adına çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktaran Rektör Turgut, bir çok binada onarım çalışmasının tamamlandığını ifade etti.

Mezun olan öğrencilere kariyer yolculuklarında başarılar dileyen Turgut, "Meslekleriniz, merhamet ve özveri gerektirir. Yapacağınız her işi iki kere düşünün bir kere yapın. Çıtanızı yüksek tutun ve her zaman bu hedeflere ulaşmak için azami derecede çaba gösterin. Öğrenmede ve öğretmede cömert olunuz. Bilesiniz ki veren el alan elden üstündür. Genç dimağlarınız ile okumayı, yeni şeyler öğrenmeyi ve İnşallah birilerine öğretmeyi kendinize şiar edininiz." ifadelerini kullandı.

Yemin Töreni Programı, Tıp, Eczacılık, Diş ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri öğrencilerinin bölüm başkanları eşliğinde, kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini okumalarıyla son buldu.

Törene, Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Yarbay Talip Kurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Zuhal Karagöz Genç, Üniversite Genel Sekreteri Ramazan Tatar, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.