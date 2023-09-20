Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Okul Ziyaretleri Yapıyor

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitim öğretimin başlamasının ardından okul ziyaretleri yaparak okulların fiziki durumlarını inceliyor. Tosun, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek eğitim süreçleri hakkında bilgi alıyor ve yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diliyor.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitim öğretimin başlamasının ardından okul ziyaretleri yaparak okulların fiziki durumlarını inceliyor.

Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Birsen Esensoy İlkokulu, Türkiye Petrolleri Ortaokulu ve Menderes Ortaokulunu ziyaret etti.

Bu okullarda okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Okulların fiziki koşulları, öğrenci başarıları ve eğitimdeki ihtiyaçlar üzerine değerlendirmelerde bulunarak yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi.

Ali Tosun, sınıf ziyaretleri sırasında öğrencilerin ders başarılarına ve eğitimle ilgili düşüncelerine kulak verdi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayarak onlarla gelecek hedefleri üzerine sohbet etti.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, bu ziyaretlerin sonunda okul yöneticilerine eğitim camiasının daha da gelişmesi ve Adıyaman ilindeki öğrencilerin daha iyi bir gelecek elde etmeleri için yaptıkları özverili çalışmalardan ötürü teşekkür etti. - ADIYAMAN