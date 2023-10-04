Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Fevzi Çakmak İlkokulu Kütüphane Açılışını Gerçekleştirdi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Fevzi Çakmak İlkokulu bünyesinde yapılan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine okul idaresi, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Müdür Tosun, öğrencilerle birlikte kitap okuyarak sohbet etti.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Fevzi Çakmak İlkokulunun Kütüphane açılışını gerçekleştirdi.

Hollanda'da yaşayan Türklerin oluşturduğu Uçurtma Vakfı tarafından Fevzi Çakmak İlkokulu bünyesinde yapılan kütüphanenin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okul idaresi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kütüphanenin oluşturulmasında katkı sunan Uçurtma Vakfına teşekkür eden Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, açılış töreninden sonra öğrencilerle birlikte kitap okuyarak bir süre sohbet etti.

Müdür Tosun, daha sonra Fevzi Çakmak İlkokulu ve Fevzi Çakmak Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelerek yapılan eğitim çalışmaları hakkında bilgi alarak okul yöneticileri ve öğretmenlerden öneri ve talepleri dinledi. - ADIYAMAN