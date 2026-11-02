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Adana'da polis ve THK iş birliğiyle çocuklar kendi model uçaklarını yaptı

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Adana'da polis ve THK iş birliğiyle çocuklar kendi model uçaklarını yaptı
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Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve THK iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte çocuklar kendi model uçaklarını yaptı. 'Polisim Yanımda-2' projesi kapsamındaki eğitimle çocukların el becerilerini geliştirmesi ve yeni ilgi alanları keşfetmesi hedeflendi.

Adana'da polis ekipleri ile Türk Hava Kurumu (THK) iş birliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklar, kendi model uçaklarını yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) bünyesinde hayata geçirilen "Polisim Yanımda-2" projesi çerçevesinde Türk Hava Kurumu (THK) iş birliğiyle Model Uçak Yapımı eğitimi düzenledi.

Minik eller havacılık tutkusuyla buluştu

Uzman eğitmenler eşliğinde model uçak yapımının temel tekniklerini öğrenen çocuklar, parçaları titizlikle birleştirerek kendi uçaklarını üretti. Etkinlik boyunca el becerilerini geliştirme ve üretme duygusunu tatma fırsatı bulan miniklerin heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı. Programla çocukların hayal gücünü güçlendirilmesi, yeni ilgi alanları ve yetenekler keşfetmelerine ortam hazırlanması hedeflendi.

Yetkililer, çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik bu tür faaliyetlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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