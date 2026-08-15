Adana'da engelli bakım ailelerine eğitim

Adana'da 'Engelli Evde Bakım Hizmeti'nden faydalanan ailelere eğitim verildi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman tarafından, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kararı doğrultusunda eğitim programı düzenlendi.

'Engelli Evde Bakım Hizmeti'nden faydalanan ailelere yönelik düzenlenen programda, "Bilinçli Medya Kullanımı" ve "Aile İçi İletişimin Temel Unsurları" konuları ele alındı.

Eğitimde, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve medya kullanımında farkındalığın artırılması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı