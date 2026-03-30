ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar

ABD'de öğrenciler arasında hızla yayılan "Five Nights at Epstein's" adlı çevrim içi oyun, okulları alarma geçirdi. Tartışmalı içeriği nedeniyle tepki çeken oyun, özellikle ders saatlerinde okul bilgisayarları üzerinden oynanmasıyla dikkat çekti.

OKULLARDA HIZLA YAYILIYOR

Son günlerde birçok okulda öğrencilerin tarayıcı üzerinden eriştiği oyun, kısa sürede yaygınlaştı. Eğitim kurumları, oyunun okul ağları üzerinden oynandığını tespit ederken, erişimi kısıtlamak için teknik önlemler almaya başladı.

İÇERİĞİ TARTIŞMA YARATTI

Oyun, Jeffrey Epstein ismiyle ilişkilendirilen kurgusal bir senaryoya dayanıyor. Korku türünde tasarlanan oyunda kullanıcılar, karanlık bir ortamda hayatta kalmaya çalışan bir karakteri kontrol ediyor. Ancak oyunun gerçek olaylardan esinlenen hassas temaları içermesi, hem veliler hem de eğitimciler tarafından eleştiriliyor.

ERİŞİM ENGELLERİ YETERSİZ KALIYOR

Okul yönetimleri ve bilişim ekipleri, oyuna erişimi engellemek için filtreleme sistemlerini güncellerken, öğrencilerin farklı bağlantılar üzerinden oyuna ulaşabildiği belirtiliyor. Bu durum, denetimin zorlaşmasına neden oluyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, bu tür içeriklerin çocuklar üzerinde olumsuz psikolojik etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Veliler ise okullarda dijital içerik denetiminin artırılması gerektiğini savunuyor.

EPSTEİN ADASINDA 5 GECE HAYATTA KALMAK

Oyunda, kullanıcılar Jeffrey Epstein'ın adının geçtiği adada "hayatta kalmaya çalışan bir karakteri" canlandırıyor. Amaç, karanlık ortamlarda gizlenerek "beş geceyi atlatmak."