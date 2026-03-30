ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
ABD'de öğrenciler arasında hızla yayılan "Five Nights at Epstein's" adlı tartışmalı oyun, eğitim kurumlarını harekete geçirdi. Jeffrey Epstein ismiyle ilişkilendirilen ve hassas temalar içeren oyunun okul bilgisayarlarında oynanması, hem velilerde hem de yetkililerde endişe yaratırken, okullar erişimi engellemek için acil önlemler almaya başladı. Oyunda, kullanıcılar Jeffrey Epstein'ın adının geçtiği adada "hayatta kalmaya çalışan bir karakteri" canlandırıyor.
OKULLARDA HIZLA YAYILIYOR
Son günlerde birçok okulda öğrencilerin tarayıcı üzerinden eriştiği oyun, kısa sürede yaygınlaştı. Eğitim kurumları, oyunun okul ağları üzerinden oynandığını tespit ederken, erişimi kısıtlamak için teknik önlemler almaya başladı.
İÇERİĞİ TARTIŞMA YARATTI
Oyun, Jeffrey Epstein ismiyle ilişkilendirilen kurgusal bir senaryoya dayanıyor. Korku türünde tasarlanan oyunda kullanıcılar, karanlık bir ortamda hayatta kalmaya çalışan bir karakteri kontrol ediyor. Ancak oyunun gerçek olaylardan esinlenen hassas temaları içermesi, hem veliler hem de eğitimciler tarafından eleştiriliyor.
ERİŞİM ENGELLERİ YETERSİZ KALIYOR
Okul yönetimleri ve bilişim ekipleri, oyuna erişimi engellemek için filtreleme sistemlerini güncellerken, öğrencilerin farklı bağlantılar üzerinden oyuna ulaşabildiği belirtiliyor. Bu durum, denetimin zorlaşmasına neden oluyor.
UZMANLARDAN UYARI
Uzmanlar, bu tür içeriklerin çocuklar üzerinde olumsuz psikolojik etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Veliler ise okullarda dijital içerik denetiminin artırılması gerektiğini savunuyor.
EPSTEİN ADASINDA 5 GECE HAYATTA KALMAK
Oyunda, kullanıcılar Jeffrey Epstein'ın adının geçtiği adada "hayatta kalmaya çalışan bir karakteri" canlandırıyor. Amaç, karanlık ortamlarda gizlenerek "beş geceyi atlatmak."