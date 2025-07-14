ABD'de En Başarılı 25 Türk Öğrenci Açıklandı

StudyinAmerica.com eğitim danışmanlığı tarafından, ABD'de lisans eğitimi alan Türk öğrenciler arasından her yıl seçilen, en başarılı 25 mezun açıklandı. Bu yılki listede yer alan öğrenciler, Harvard'dan Stanford'a, Yale'den Columbia Üniversitesi'ne kadar kendi bölümlerinden ilk sıralarda mezun olurken, birçok çalışmaya imza attılar. Bunlar arasında kanser araştırmalarına katılan, yapay zeka girişimiyle Silikon Vadisinden yatırım alan ya da makine öğrenimi ve teorik bilgisayar üzerine yaptığı çalışmalarla araştırma fonu kazanan öğrenciler de yer alıyor. Listede Milli basketbolcumuz ve olimpik yüzücümüz de başarılarıyla dikkat çekiyor.

StudyinAmerica.com'un ABD'deki okul yönetimlerinin de desteğiyle gerçekleştirdiği 'ABD'de okuyan en başarılı 25 Türk Öğrenci Listesi' belirlendi. Listede yer alan öğrenciler, sadece akademik başarılarıyla değil, katıldıkları araştırmalar ya da girişimleriyle de dünyanın ilgisini çekmeyi başardılar.

'ONLARLA NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR'

StudyinAmerica.com Kurucusu Tamer Türkman, bu 25 Türk öğrencinin ABD'deki eğitim hayatları boyunca Türkiye'yi kusursuz bir şekilde okullarında temsil ettiğini ve Türkiye'nin gelecekteki liderleri olmak için kendilerini hazırladığını belirterek "Onlarla ne kadar gurur duysak azdır" dedi. Listeye giren en başarılı 2025 mezunlarının sadece akademik başarılarıyla değil çevrelerine ve dünyaya karşı başardıkları sosyal etki çalışmalarıyla da değerlendirildiğini ifade eden Türkman "Bu öğrenciler sınıflarının ilk sıralamasında yer alıyorlar ve minimum 3.7 not ortalamasıyla (4 üzerinden) Summa veya Magna Cum Laude Onur ödülleriyle geçen ay mezun oldular. Ayrıca gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride bir olgunluk sergilediler" diye konuştu.

DÜNYANIN EN İYİ ŞİRKETLERİ YAKIN TAKİPTE

Listede yer alanlar, Ernst & Young, IBM, Goldman Sachs, NVIDIA, Citibank gibi dünyanın en büyük şirketlerinde işe başladılar.

TÜRKİYE'NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDEN ÇIKTILAR

Bu yılki listeye giren öğrencilerin sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'den değil aynı zamanda Bursa, Denizli ve Diyarbakır gibi farklı şehirlerden gelmeleri de dikkat çekti.

ABD'DE 10 BİNİN ÜZERİNDE TÜRK ÖĞRENCİ OKUYOR

ABD'de şu anda 10 binin üzerinde Türk öğrenci eğitim görüyor. Bunlardan 3 bin 255'i lisans eğitimi alıyor. 2025 yılında ABD'ye öğrenci gönderen ülkeler listesinde Türkiye 9'uncu sırada yer alıyor. Bu öğrenciler Amerikan ekonomisine toplamda 505 milyon doların üzerinde gelir getiriyor.

25 MEZUN LİSTESİ

Amerika'nın 25 en başarılı Türk mezunları şu şekilde sıralandı:

(Soyadına göre alfabetik sıralama)

Ceyda Alabacak- Duke Üniversitesi

Taylan Özdemir Aydın- Princeton Üniversitesi

Zehra Duru Bilgin- Brown Üniversitesi

Emir Büyükhanlı- Yale Üniversitesi

Halil Cenker Camcı- Columbia Üniversitesi

Arif Kerem Dayı- Harvard Üniversitesi

Su Dedehayır- Chicago Üniversitesi

Dicle Ezgi Ekinci-Harvard Üniversitesi

Zeynep Lal Kablan- Harvard Üniversitesi

Mert Geyiktepe- Harvard Üniversitesi

Yavuz Erol Gönen- Princeton Üniversitesi

Murat Gülçelik- Columbia Üniversitesi

Zeynep Hacıgüzeller- Boston Üniversitesi

Derin Kalkanoğlu- Miami Üniversitesi

Ayşe İdil Kolabaş- Tufts Üniversitesi

Melis Olcay- Southern California Üniversitesi

Selin Ortaeskinazi- University of Pennsylvania

Arman Ozcan- Columbia Üniversitesi

Yağmur Öztürk- Johns Hopkins Üniversitesi

Eren Berke Sağlam- Dartmouth Üniversitesi

Lara Selin Seyahi- Stanford Üniversitesi

Kaan Taşkent- Georgetown Üniversitesi

Mükerrem Tüfekçioğlu- Chicago Üniversitesi

Orhan Yiğit Yazgan- Northwestern Üniversitesi

Ecem Yılmazhaliloğlu- Stanford Üniversitesi