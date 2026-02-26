Haberler

84 yaşındaki Celil Yıldırım, Halk Eğitim Merkezi'nde okuma-yazma öğrendi

84 yaşındaki Celil Yıldırım, Halk Eğitim Merkezi'nde okuma-yazma öğrendi
Güncelleme:
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 84 yaşındaki Celil Yıldırım, Halk Eğitim Merkezi'nde okuma-yazma kursuna katılarak eğitimini tamamladı ve başarı belgesi aldı. Yıldırım, öğrenmenin yaşının olmadığını vurgulayarak mutluluğunu dile getirdi.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Celil Yıldırım (84), başvurduğu Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursla okuma-yazma öğrendi. Yıldırım, "Öğrenmenin yaşı yok. Şu an bu belgeye sahip olduğum için mutluyum" dedi.

Konya'da yaşayan 84 yaşındaki Celil Yıldırım, Halk Eğitim Merkezi'ne giderek, kendi imkanlarıyla öğrendiği okuma- yazmayı geliştirmek istediğini belirtti. Yıldırım için kurs planlaması yapıldı ve eğitim süreci başlatıldı. 2 hafta süren kurs sonucunda yapılan sınavda başarılı olan Yıldırım'a, 'Yetişkinler 2'nci Kademe Eğitim Başarı Belgesi' verildi. Yıldırım, "Öğrenmenin yaşı yok. Daha önce kendi imkanlarımla biraz öğrenmiştim. Hem bunu geliştirmek hem de herhangi bir diplomam da olmadığı için bir belgeye sahip olmak istedim. Şu an bu belgeye sahip olduğum için mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
