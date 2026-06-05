Haberler

44 Yıllık eğitime adanmış bir hayat: Okul müdürü gözyaşları arasında emekliye ayrıldı

44 Yıllık eğitime adanmış bir hayat: Okul müdürü gözyaşları arasında emekliye ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Plevne İlköğretim Okulu Müdürü Zafer Tekçe, 44 yıllık eğitim hayatının ardından düzenlenen duygu dolu törenle emekliye ayrıldı. Öğrenci, öğretmen ve velilerin alkışlarıyla uğurlanan Tekçe, gözyaşlarına hakim olamadı.

Edirne merkez Plevne İlköğretim Okulu Müdürü Zafer Tekçe, 44 yıllık eğitim hayatının ardından mesleğine veda etti. Eğitim camiasına uzun yıllar hizmet veren Tekçe için düzenlenen veda programında duygu dolu anlar yaşandı.

Meslek hayatı boyunca binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan 65 yaşındaki Zafer Tekçe, sadece bilgi aktaran bir eğitimci değil, aynı zamanda öğrencilerine yol gösteren, onları hayata hazırlayan bir rehber oldu. Görev yaptığı okullarda eğitim kalitesinin yükselmesi için büyük çaba harcayan Tekçe, çalışkanlığı, disiplini ve öğrencilere olan yaklaşımıyla meslektaşlarının ve velilerin takdirini kazandı.

Son üç yılını Plevne İlköğretim Okulu'na adadı

Yaklaşık üç yıl önce Plevne İlköğretim Okulu'nda göreve başlayan Zafer Tekçe, "Daha iyiye, en iyiye" hedefiyle okulun gelişimi için yoğun çaba gösterdi. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalara da önem veren Tekçe, okulda birlik ve beraberlik ortamının güçlenmesine katkı sundu.

Çalışma arkadaşları tarafından sevilen bir yönetici olarak gösterilen Tekçe'nin, okulda sadece bir müdür değil aynı zamanda dost ve yol gösterici bir eğitimci olduğu ifade edildi.

Gözyaşları ve alkışlarla uğurlandı

Okulda düzenlenen veda töreninde öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul çalışanları bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı programda öğrenciler ve meslektaşları, yıllarca eğitime hizmet eden Tekçe'ye teşekkür etti.

Sevgi gösterileri karşısında duygulanan Zafer Tekçe, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamazken, törene katılanlar da duygu dolu anlar yaşadı. Alkışlar eşliğinde uğurlanan Tekçe, eğitim hayatına veda ederken ardında binlerce öğrenci, sayısız başarı ve unutulmayacak hatıralar bıraktı.

Hayatının 44 yılını eğitime adayan Zafer Tekçe, emekliliğe adım atarken geride sevgi, saygı ve başarılarla dolu bir meslek hayatı bıraktı. Eğitim camiasında örnek bir eğitimci ve yönetici olarak anılan Tekçe'ye, düzenlenen törende sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik hayatı temennisinde bulunuldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi

Kısa süreli evlilikte nafaka nasıl belirlenecek? İşte masadaki formül
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler

İzmir uçağında büyük panik! Yolcular apar topar tahliye edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

Galatasaray'dan Okan Buruk için karar

Ve beklenen oldu! Bu iş tamam
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Karabük'te motosiklet kazası: Ürdünlü iki genç hayatını kaybetti

Karabük'te korkunç kaza: İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı

Piyasalar yangın yeri! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi