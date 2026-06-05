44 Yıllık eğitime adanmış bir hayat: Okul müdürü gözyaşları arasında emekliye ayrıldı

Edirne merkez Plevne İlköğretim Okulu Müdürü Zafer Tekçe, 44 yıllık eğitim hayatının ardından mesleğine veda etti. Eğitim camiasına uzun yıllar hizmet veren Tekçe için düzenlenen veda programında duygu dolu anlar yaşandı.

Meslek hayatı boyunca binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan 65 yaşındaki Zafer Tekçe, sadece bilgi aktaran bir eğitimci değil, aynı zamanda öğrencilerine yol gösteren, onları hayata hazırlayan bir rehber oldu. Görev yaptığı okullarda eğitim kalitesinin yükselmesi için büyük çaba harcayan Tekçe, çalışkanlığı, disiplini ve öğrencilere olan yaklaşımıyla meslektaşlarının ve velilerin takdirini kazandı.

Son üç yılını Plevne İlköğretim Okulu'na adadı

Yaklaşık üç yıl önce Plevne İlköğretim Okulu'nda göreve başlayan Zafer Tekçe, "Daha iyiye, en iyiye" hedefiyle okulun gelişimi için yoğun çaba gösterdi. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalara da önem veren Tekçe, okulda birlik ve beraberlik ortamının güçlenmesine katkı sundu.

Çalışma arkadaşları tarafından sevilen bir yönetici olarak gösterilen Tekçe'nin, okulda sadece bir müdür değil aynı zamanda dost ve yol gösterici bir eğitimci olduğu ifade edildi.

Gözyaşları ve alkışlarla uğurlandı

Okulda düzenlenen veda töreninde öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul çalışanları bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı programda öğrenciler ve meslektaşları, yıllarca eğitime hizmet eden Tekçe'ye teşekkür etti.

Sevgi gösterileri karşısında duygulanan Zafer Tekçe, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamazken, törene katılanlar da duygu dolu anlar yaşadı. Alkışlar eşliğinde uğurlanan Tekçe, eğitim hayatına veda ederken ardında binlerce öğrenci, sayısız başarı ve unutulmayacak hatıralar bıraktı.

Hayatının 44 yılını eğitime adayan Zafer Tekçe, emekliliğe adım atarken geride sevgi, saygı ve başarılarla dolu bir meslek hayatı bıraktı. Eğitim camiasında örnek bir eğitimci ve yönetici olarak anılan Tekçe'ye, düzenlenen törende sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik hayatı temennisinde bulunuldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı