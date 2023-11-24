3. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda 6 Şubat Depremleri Ele Alınacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 3'ncü Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda 6 Şubat depremlerinin etkileri bilimin ışığında ele alınacak.

20'ye yakın ülkeden 80 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin oluşturduğu sosyolojik ve fiziki etkileri ele alınacak.

25 Kasım'da sona erecek organizasyon kapsamında elde edilen bilgiler, uluslararası proje bildiri kitabı haline getirilerek bilimin faydasına sunulacak.

Sempozyumla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy, sempozyumun Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendiğini dile getirdi.

Sempozyumda depremin etkilerini bilimin ışığında ele alacaklarını ifade eden Paksoy, elde edilen bilgileri kitap haline getireceklerini söyledi.

Depremi bir çok konuda değerlendireceklerini ifade eden Paksoy, şunları kaydetti:

"Sempozyuma 60'ın üzerinde bildiri, 20'ye yakın ülkeden katılım, 40'ın üzerinde de kurum ve kuruşun bildiri olarak katılımı söz konusu. 80'in üzerinde de bilim adamı katılmış bulunmaktadır. Daha önce gerçekleştirmiş olduğumuz sempozyumlar 2018 yılında birincisini Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde yaptık. Tüm boyutlarıyla kalkınma temalıydı. İkincisini 2021 yılında online olarak gerçekleştirdik ve yine yurtdışı katılımı sağlayarak gerçekleştirdiğimiz bir sempozyumdu. ve o dönemdeki sempozyum tüm boyutlarıyla covid-19'un etkileriydi. Ne yazık ki üçüncüsünde depremi konu edinmek zorunda kaldık. Yaşanmamış olması tercihimizdi ancak bilimsel olaya da konu oldu, gündem oldu. Çok ciddi etkileri oldu. Bu etkilerin bilimsel bir platformda tartışılmasının bilime katkı sağlayacağını düşündüğümüz için üçüncüsünüde de depremi konu edindik." dedi.