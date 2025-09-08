2026 Eğitim Öğretim Yılı İstanbul'da Başladı

2026 EĞİTİM öğretim yılı başladı. İstanbul'da 3 milyon öğrenci okul zilinin çalmasıyla ders başı yaptı. Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'nda sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeye başlayan öğrenciler saat 10.00'dan önce sınıflara alınmaya başladı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla İstanbul'da 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yaptı. İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla eğitim 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak. Haftanın ilk günü olması ve 17 bin servis aracının da trafiğe katılmasıyla trafikte ilk gün yoğunluğu yaşandı. Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'na gelen öğrencileri aileleri yalnız bırakmadı. İlkokula yeni başlayan öğrenciler bahçede kurulan 'Okulda ilk günüm' panosunun önünde fotoğraf çektirdi. İstanbul Valiliği'nin kararıyla eğitim öğretim ilk gün 10.00 - 15.00 saatleri arasında yapılacak. Öğrenciler saat 10.00'dan önce sınıflara alındıktan sonra veliler bahçede beklemeye devam etti. Öğrenciler sınıflara alındıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen kitapların dağıtımı yapıldı. İstanbul'da bugün yeni eğitim öğretim yılının ilk günü olması dolayısıyla eğitim 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.