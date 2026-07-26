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ÖSYM 2026 AGS ve ÖABT soru kitapçıkları yayımlandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-AGS ve 2026-ÖABT oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026-AGS ve 2026- Öabt oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını açıkladı.

Ösym'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da yapılan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi. Sınava başvuran adayların temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 26 Temmuz saat 20.40'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceği kaydedildi. Temel soru kitapçıklarını görüntüleme sürecinin 5 Ağustos saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

Soruların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu hatırlatılan açıklamada, "ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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