2025-YKS Kontenjanları Hızla Dolduruldu

Güncelleme:
YÖK Başkanı Erol Özvar, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarını duyurarak devlet üniversitelerindeki kontenjanların yüzde 99'unun dolduğunu açıkladı. Özvar, mühendislik ve öğretmenlik programlarındaki doluluk oranlarının da oldukça yüksek olduğunu belirtti.

'KONTEJANLARIN YÜZDE 99'U DOLDU'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2025-YKS sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özvar, "Sevgili adaylarımız, 2025-YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin 'https://ykssonuc.osym.gov.tr' internet adresinden öğrenebilirsiniz. Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti. Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekaya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı. Tüm gençlerimizi kutlar, sonuçların hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
