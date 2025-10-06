Haberler

2025 YKS Ek Yerleştirme İşlemleri Tamamlandı

2025 YKS Ek Yerleştirme İşlemleri Tamamlandı
Güncelleme:
ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Adaylar sonuçlara 6 Ekim 2025'ten itibaren erişebilecek.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarına göre, 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Ösym'den yapılan yazılı açıklamada, "2025- Yks sonuçlarına göre, 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 6 Ekim 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
