2023 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu Yayımlandı

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Adaylar tercihlerini belirlemeden önce kılavuzu dikkatle incelemeli ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmelidir.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin 'http://www.osym.gov.tr' internet adresinden yayımlanacağı belirtilerek, kılavuzun adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla paylaşıldığı kaydedildi. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerektiği ifade edildi.