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19 Mayıs İlçesinde Öğretmenler Günü Töreni Kutlandı

19 Mayıs ilçesinde düzenlenen törende, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü çelenk sunmasının ardından tören, Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam etti. Programda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. Törene, ilçe yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.