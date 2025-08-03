18. yüzyılda gerçekleşen tarihteki ilk başarılı aşılama hangi hastalığın tedavisinde kullanılmıştır?

"Kim Milyoner Olmak İster sorusu", geçmişten günümüze tıp alanında yaşanan çığır açıcı gelişmeleri hatırlattı. Sorunun yanıtı, günümüzde aşılamanın önemini daha iyi kavramamıza da yardımcı oluyor. Peki, modern aşılamanın temelini oluşturan bu tarihi gelişme, hangi hastalığa karşı yapılmıştı? İşte cevabıyla şaşırtan detaylar…

18. YÜZYILDA GERÇEKLEŞEN TARİHTEKİ İLK BAŞARILI AŞILAMA HANGİ HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE KULLANILMIŞTIR?

A) Kuduz

B) Verem

C) Tifo

D) Çiçek

Doğru Cevap: D şıkkıdır.

1796 yılında İngiliz hekim Edward Jenner, tarihteki ilk başarılı aşılama çalışmasını gerçekleştirmiştir. Jenner, ineklerde görülen "inek çiçeği" hastalığını geçiren bireylerin, ölümcül bir hastalık olan çiçek hastalığına karşı bağışıklık kazandığını fark etti.

Bunun üzerine, inek çiçeği geçiren bir sütçü kızdan alınan virüs örneğini, 8 yaşındaki bir çocuğa enjekte etti. Daha sonra çocuğa çiçek virüsü verildiğinde çocuk hastalanmadı. Bu deneyle birlikte, tarihteki ilk etkili aşı geliştirilmiş oldu.