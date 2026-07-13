Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde 3 bin 40 mezun

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde 10 fakülte ve 2 yüksekokuldan toplam 3 bin 40 öğrenci mezun oldu. Törende bölüm ve program birincilerine ödülleri takdim edilirken, uluslararası öğrencilerin Gazze mesajı ve birlik vurgusu dikkat çekti.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Törende 10 fakülte ve 2 yüksekokuldan mezun olan toplam 3 bin 40 öğrenci diplomalarını almanın sevincini yaşadı. Bölüm ve program birincisi olan lisans ve ön lisans öğrencilerine ödülleri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ile Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu tarafından takdim edildi.

"Bugün sadece diplomaların verildiği bir gün değil"

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu mezuniyetin yalnızca bir diploma töreni olmadığını vurgulayarak "Bugün sadece diplomaların verildiği bir gün değil; yıllardır sabırla, emekle, azimle ve büyük hayallerle verilen mücadelenin taçlandığı çok özel bir gün" dedi.

Bu yıl yaklaşık 3 bin 40 mezun verdiklerini belirten Hacısalihoğlu, "Her geçen yıl üniversitemiz büyüyor. Ailelerimizin heyecan ve gururunu yürekten paylaşıyoruz" diye konuştu.

"Adaletten, ahlaktan ve insanlıktan ayrılmayın"

Mezunlara seslenen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, meslek hayatlarında etik değerlerden taviz vermemeleri gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sevgili mezunlarımız, sizler 'Yeni Yüzyıl'ın gençlerisiniz. Bundan sonra hayatınızda yeni bir sayfa açacaksınız. Bu uzun yolculukta adaletten, ahlaktan ve insanlıktan asla ayrılmayın. Sizleri farklı kılacak en önemli değer de budur."

Üniversitenin öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedeflediğini vurgulayan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Bize emanet edilen her öğrencinin içinde mutlaka işlenmeyi bekleyen bir cevher vardır. O cevheri ortaya çıkarmak ve öğrencinin kendisinin bile farkında olmadığı potansiyelini keşfetmesini sağlamak bizim en önemli görevimizdir" ifadelerini kullandı.

"740 uluslararası mezunumuzu uğurluyoruz"

Uluslararası öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, üniversitenin bugün yaklaşık 20 bin öğrenciye ulaştığını, bunların yaklaşık 10 binini uluslararası öğrencilerin oluşturduğunu söyledi.

Üniversitede 115 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Bu yıl mezun olan yaklaşık 3 bin öğrencimizin 740'ı uluslararası mezunlarımızdan oluşuyor. Bugün 41 farklı ülkeden mezunumuzu uğurlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Uluslararası mezunların Türkiye'nin gönül elçileri olacağını ifade eden Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Ülkelerinize döndüğünüzde yalnızca kendi toplumlarınıza değil, aynı zamanda Türkiye'ye de gönül elçisi olarak hizmet edeceksiniz. Sizlerle bağımız hiçbir zaman kopmayacak" diye konuştu.

"Hiçbirimiz bu mezuniyete tek başımıza ulaşmadık"

Bölüm birincilerini temsilen konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü birincisi Alper Tekoluk, başarının ortak bir emeğin ürünü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün hiçbirimiz bu mezuniyete tek başımıza ulaşmadık. Her birimiz, içimizdeki potansiyele inanan, bizi gören ve her zaman destekleyen ailelerimizin, hocalarımızın ve üniversitemizin ortak emeği ve sevgisi sayesinde bugün buradayız. Bu vesileyle bizleri sabırla yetiştiren, yol gösteren ve ilham veren tüm kıymetli akademisyenlerimize, ayrıca her şartta yanımızda olan ve bize daima destek veren değerli ailelerimize, dönem arkadaşlarım adına sonsuz teşekkür ediyorum."

Filistinli mezundan Gazze mesajı

Uluslararası öğrenciler adına konuşan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Filistinli öğrenci Taher Fattouh ise eğitimin sınırları aşan birleştirici gücüne dikkat çekti.

"Yunus Emre'nin dediği gibi, 'İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.' Bugün anlıyoruz ki yalnızca diploma almak yeterli değildir. Asıl mesele, edindiğimiz bilgiyi insanlığa fayda sağlayacak şekilde kullanabilmektir."

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin aynı hedef etrafında buluştuğunu belirten Fattouh, bilgi ve eğitimin insanları birleştirdiğini ifade etti. Gazze'de savaşın devam ettiğini hatırlatan Fattouh, mezuniyet sevincini ailesiyle paylaşmayı hayal ettiğini ancak savaş nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Gazze'de savaş hala devam ediyor. Çocuklar bombaların gölgesinde büyüyor. Ben de bugün yaşadığım bu mezuniyet sevincini yıllardır ailemle birlikte yaşamayı hayal ediyordum. Fakat savaş buna izin vermedi."

Fattouh, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bugün bizler yalnızca kendimiz için mezun olmuyoruz. Aynı zamanda onların umutlarını da temsil ediyoruz. Bugün sadece diploma almıyoruz; büyük bir sorumluluk da üstleniyoruz. Kendimiz için, ailelerimiz için, ülkelerimiz için ve insanlık için çalışacağımıza söz veriyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı