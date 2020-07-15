"Eğitim, irşad ve kültür çalışmalarında birlikte hareket edeceğiz" Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kütahya Evliya Celebi Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kütahya Evliya Celebi Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek ve Eğitim Görevlisi Mehmet Öztürk'un hazır bulunduğu iade-i ziyarette ildeki diyanet hizmetleri ve icra edilecek diğer hizmet çalışmaları değerlendirildi.

Eğitim Merkezi Müdürü Karazeybek, eğitim merkezinin faaliyetleri ve kurumun gelecekle ilgili çalışmaları hakkında il Müftüsü Demirtaş'a bilgiler verdi.

Kütahya ilinin diyanet hizmetleri acısından önemli bir yer olduğunu söyleyen Müftü Demirtaş; "İlimizdeki Diyanet Eğitim Merkezi, İslami İlimler Fakültesi ve İl Müftülüğü olarak üçlü koordinasyon içerisinde eğitim, irşad ve kültür çalışmalarında birlikte hareket edeceğiz. Kütahya'da vakıf eserleri içinde yer alan tarihi mekanları kuruluş amacına uygun olarak eğitim mekanları olarak hizmet vermesi için birlikte ortak programlarımız olacak. Kadim kültürümüzdeki temel ilimlerden klasik eserlerin okunacağı ortamlar hazırlayarak geçmişimizi gelecekle buluşturacak kıvamlı uygulamaları harekete geçireceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA