Eğitim Hizmetlerinde Kdv Değişikliğine İlişkin Duyuru - 07 07 2021
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Eğitim Hizmetlerinde Kdv Değişikliğine İlişkin Duyuru - 07 07 2021

Eğitim Hizmetlerinde Kdv Değişikliğine İlişkin Duyuru - 07 07 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

30. 08. 2020 Tarih ve 31229 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2912 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, eğitim ve öğretim kurumlarının 1 Eylül 2020 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında verdikleri eğitim/öğretim hizmetleri için %1 olarak uygulanan KDV oranı, 30. 06.

30. 08. 2020 Tarih ve 31229 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2912 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, eğitim ve öğretim kurumlarının 1 Eylül 2020 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında verdikleri eğitim/öğretim hizmetleri için %1 olarak uygulanan KDV oranı, 30. 06. 2021 tarihinde sona ermiştir. 30. 06. 2021 tarihi sonrasında KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

Kaynak: Habermetre

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