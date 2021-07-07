Eğitim Hizmetlerinde Kdv Değişikliğine İlişkin Duyuru - 07 07 2021

30. 08. 2020 Tarih ve 31229 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2912 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, eğitim ve öğretim kurumlarının 1 Eylül 2020 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında verdikleri eğitim/öğretim hizmetleri için %1 olarak uygulanan KDV oranı, 30. 06.