Eğitim bölgesi müdürler kurulu değerlendirme toplantısı yapıldı

31.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:23

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim bölgesi müdürler kurulu değerlendirme toplantısı düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantılarda okullarda yaşanan sıkıntılar masaya yatırılarak çözüm yolları üzerine istişare edinildi. Kahta ilçesinde eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarda okul idarecilerinin tecrübelerinin önemli olduğunu belirten ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, "İlçemizde eğitim-öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik eğitim camiamız sık sık istişare ederek çalışıyoruz. Okullarımız ve kurumlarımızda iş ve işleyişlerin hızlanması, aksaklıkların giderilmesi ve var ise bir takım eksikliklerin tespit edilmesi konusunda okul idarecilerimizin tecrübelerinden faydalanıyoruz. 4 bölgemiz için ayrı ayrı 4 toplantı düzenledik. Bu toplantılarda okul idarecilerimiz, okul ve kurumlarımızda yaşanan, yaşanabilecek sorunları ve eğitim-öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik çözüm önerilerini paylaştı. Bu toplantılarda görüşülen konular hakkında ilgili birimlerimizce gerekli çalışmalar yapılacaktır" diye konuştu.



Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi(İHL), Gap Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ve Borsa İstanbul Fen Lisesinde düzenlenen toplantılara okul müdürleri katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA