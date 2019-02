Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Kaya, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum ve İHH Genel Başkan Yardımcısı Said Demir ile beraberindeki 20 ilin şube başkanları Pakistan'da bulunan yetim çocukları ziyaret etti.

Altı yıl önce, Millî Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İHH ile "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesini başlattıklarını hatırlatan Ali Kaya, "Dört yıldır da her yarıyıl tatilinde Şube başkanlarımızla hem proje kapsamında yürüttüğümüz faaliyetleri yerinde görmek hem de daha fazla yetime ulaşmak amacıyla Pakistan'a ziyarette bulunuyor, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kardeş ülke Pakistan ile her geçen gün iyileşen ilişkilerimizi bu ziyaretimizle daha iyi noktalara taşıma gayretimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Yetim gülerse dünya güler"

"Hayata bakış açımız, düşünce dünyamız farklı olabilir ama acılarımız aynıdır" diyen Kaya, "Yetim bir peygamberin ümmeti olarak, dünyanın her tarafından yetimlere elimizi uzatmaya, umut aşılamaya çabalıyoruz. Çünkü yetim gülerse dünya güler. Bu anlayışla, kanayan yaramız olan yetimlerimize sahip çıkma, onlara yardımcı olma kararlılığımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ta ümmet geleceği adına çok büyük bir faaliyet yürütüldüğünün altını çizen Kaya, "Haripur'daki Bursa Emir Sultan ve Dar-ül Erkam Yetimhanesinde 624 erkek, Sargodha'daki Khubaib Girls Yetimhanesinde 191 kız, Azad Keşmir Muzafferabad'daki Khubeib- Rara Yetimhanesi'nde 167 erkek ümmetin yetimlerini bizzat görebildik. Ayrıca Pakistan genelinde İHH tarafından bakımı üstlenilen Skardu'da 96 erkek, Rumi'de 22 erkek, Muzzafargarh'da 96 erkek ve MSAL'da 25 kız yurtlarında kalan toplamda bin 221 yetim çocuğa barınma, eğitim-öğretim imkanı sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.

Olçum: 25 bin yetime yardım eli

Türkiye ve dünya genelinde 25 bin yetime el uzatarak, onların yalnızlığına ortak olmaya, başını okşamaya, gözyaşlarını dindirmeye çalıştıklarını dile getiren Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, "Çocuklarımıza alan değil, veren el olmanın erdemini aşılayarak değerlerimizi yaşatma çabamızı; onları, insani değerleri ön planda olan birer fert olarak yetiştirme gayesi ile yetim projesini daha da geliştirerek sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ziyaretlerinin son gününde, Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul ile Maarif Vakfı'nın Eğitim Kompleksini de ziyaret ettiklerini ifade eden Kaya, Eğitim Bir-Sen olarak yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduklarını da sözlerine ekledi.

İHH Genel Başkan Yardımcısı Said Demir ise yetimhaneler hakkında bilgi verdi. Demir, yetimhanelerde okuldan spor salonuna ve tarım eğitimine, çiftlikten terzihaneye kadar birçok eğitim imkânı bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Bültenler