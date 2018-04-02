Eğitim-Bir-Sen'in İmza Kampanyası

Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanlığınca öğretmen performans değerlendirme yönetmelik taslağının geri çekilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Selahattin Eyyubi İlk ve Ortaokulunda başlatılan kampanya öncesi konuşan Şube Başkanı Murat Şeker, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının münferit eylemler olmaktan çıktığını söyledi.

Şeker, performans değerlendirme sistemi taslağına ilişkin itirazları dile getirmek için bir araya geldiklerini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim çalışanlarına karşı eğitim öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik önleyici ve koruyucu nitelikte cezai ve hukuki tedbirlerin alınması gerekiyor. Performans değerlendirme sistemi taslağına ilişkin itirazlarımız var. Eğitimin öznelerine değinmeyen performans değerlendirmesinin puan toplamaktan başka bir amaca hizmet etmeyecektir."

Konuşmanın ardından öğretmenler dilekçelere imza attı.