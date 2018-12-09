Eğitim-Bir-Sen'den İnsan Hakları Açıklaması

Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, "10 Aralık İnsan Hakları Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

II. Dünya Savaşı'nda ırkçı ve sömürgeci hesaplaşmalarla milyonlarca insanın hayatını kaybetmesinin akabinde kabul edilen Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin üzerinden 70 yıl geçmesine rağmen bugün bile hala insan haklarının doğru şekilde uygulanmadığını söyleyen Ramazan Acar, "Bizim medeniyetimiz insanlığı bir aile olarak görmüş, insana her zaman gereken değeri vermiştir. Bugün Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Yemen'de, Arakan'da, Türkistan'da, Bosna-Hersek'te yaşanan acıların sebebi, emperyalist devletlerin, sadece kendi siyasi, ekonomik çıkar ve planlarına hizmet etmesidir. Bu mesele, güçlünün yanında olmakla değil güçsüzle haksızlığa karşı durmakla çözülebilir" dedi

Eğitim-Bir-Sen camiasının daima haksızlığa karşı olduğunu kaydeden Acar, 'haksızlığa sessizlik, zulme cesarettir' ilkesiyle zulme karşı herkesi birlikte hareket etmeye davet etti. - BURSA