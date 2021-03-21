Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, Kula'da incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, Kula ilçesinde sürdürülen çalışmaları inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, Kula ilçesinde sürdürülen çalışmaları inceledi.

Mehmet Ata Öztürk, ilçede inşası devam eden Gençlik Merkezi, restorasyonu başlayan Sencer Pratik Kız Sanat Okulu ve hizmete giren spor kompleksinde incelemelerde bulundu.

Tarihi Kula evlerini gezen Öztürk, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sait Bozer'den bilgi aldı.

Öztürk, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile hizmete giren spor kompleksinde basketbol maçı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak