Eğirdir MAREM'de Şeftali Hasat Bayramı düzenlendi

03.09.2019 16:37

2012-2019 yıllarında "Farklı Dikim Sıklığı ve Terbiye Sistemlerinin Şeftalide Verim ve Kalitesine Etkileri" projesi kapsamında Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ev sahipliğinde Şeftali Hasat Bayramı ve Bahçe Günü etkinliği düzenlendi.



Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) ev sahipliğinde Şeftali Hasat Bayramı ve Bahçe Günü etkinliği düzenlendi. Toplantıya TAGEM Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Gökhan Kızılcık, TAGEM Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Suat Kaymak, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Tarım İl Müdürü Enver Murat Dolunay, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Dr. Metin Müjdeci, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Eğirdir İlçe Tarım Müdür V. Süleyman Can ve Köy Muhtarları yanı sıra Denizli, Çanakkale, İzmir, Konya, Mersin ve Isparta çevresinden İl ve İlçe Müdürleri, Teknik elemanlar, üreticiler ve özel sektör temsilcileri katıldı.



Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Şerif Özongun, bugüne kadar 70'e yakın proje sonuçlandırdıklarını ifade ederek, "Halen daha devam eden projelerimiz mevcut. Biz bu tür etkinliklerle, projelerimizin sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu yıl 25'nci kuruluşumuzu kutluyoruz. Sizler de bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize kurumum adına çok teşekkür ediyorum" dedi.



Şeftali bahçesi gezildi



Şeftali Hasat Bayramı ve Bahçe Günü etkinliğinde bir konuşma yapan TAGEM Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Gökhan Kızılcık ise, MAREM'in parlayan bir yıldız olduğunu ifade ederek, bu eğitimin Türkiye'ye, ilçeye hayırlar getirmesini temenni etti.



Konuşmaların ardından projenin sonuç bildirgesine geçildi. Projenin koordinatörü olan Doç. Dr. Melike Çetinbaş katılımcılara slayt eşliğinde teorik ve teknik bilgiler verdi. Programda, Şeftali Hasat Bayramı ve Bahçe Günü etkinliğinin yapılması konusunda desteklerinden dolayı özel sektör temsilcilerine de birer plaket verildi. Şeftali Hasat Bayramı ve Bahçe Günü etkinliği kapsamında Doç. Dr. Melike Çetinbaş'ın koordinesinde 500 dekar alana konuşlandırılmış olan şeftali bahçesi gezildi. Katılımcılar, gerek şeftali bahçesine, gerekse üzüm ve kiraz bahçelerine adeta hayran kaldıklarını ifade ettiler. Etkinlik, katılımcılara yemek ve şeftalili dondurma ikramı ile sona erdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA