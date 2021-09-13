Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karışmadığı bildirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karışmadığı bildirildi

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karışmadığını bildirdi.

Isparta Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karışmadığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, lağım suyu karıştığı iddiası üzerine teknik personelin bölgede inceleme yaptığı belirtildi.

Bölgedeki terfi istasyonunda bulunan pompada oluşan arızanın belediye ekiplerince 15-20 dakikada giderdiği aktarılan açıklamada, Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait iç izleme numunesinin analiz sonuçlarının Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği'ne uygun olduğu vurgulandı.

İl Sağlık Müdürlüğünce ayda iki kez Eğirdir Gölü etrafından numune alınarak analizlerin yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu alanda su ile ilgili renk, koku gibi şikayetlere ilişkin İl Müdürlüğümüze Alo 181 ve CİMER üzerinden veya yazılı olarak herhangi bir şikayet bildirilmemiştir. Ayrıca 12/09/2021 tarihinde Altınkum Plajı'nda İl Müdürlüğümüzce yapılan denetimde göle doğrudan herhangi bir atık su deşarjının ve göl yüzeyini kaplayan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edilmiştir."

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karışmadığı bildirildi

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karışmadığı bildirildi

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karışmadığı bildirildi

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karışmadığı bildirildi

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karışmadığı bildirildi

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karışmadığı bildirildi

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karışmadığı bildirildi

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karışmadığı bildirildi

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karışmadığı bildirildi

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karışmadığı bildirildi

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karışmadığı bildirildi
AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev
Magazin Göksel Yıldız Tilbe
Spor Gazeteler Kerem Aktürkoğlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Burak Yılmaz Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karışmadığı bildirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 20:24:11. #1.12#