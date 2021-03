Eğirdir Gölü çevresinde drone ile larva mücadelesi

ISPARTA (İHA) – Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü çevresinde larva mücadelesi kapsamında drone ile ilaçlama çalışması başlatıldı.

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) ekipleri, ilçede vatandaşların yaz aylarını rahat geçirebilmeleri için larvayla mücadeleyi başlattı. Mücadele kapsamında Eğirdir Gölü ve çevresi drone ile ilaçlanacak. Kovada Gölü ve Kovada kanalında sivrisinek ve kronomid larvaları ile mücadele edilmek üzere 100 kilogram sinek larva ilacı satın alınırken, ilk uygulama da gerçekleştirildi.

"Sivrisineğin üreme dönemini durdurmayı planlıyoruz"

EKO-BİR Başkanı ve Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin yaptığı açıklamada, bölgede haşere ile mücadelenin başladığını söyledi. Sezgin, "Şu anda larvaların oluşumunu engellemek için tabletleri drone'larla bırakmak suretiyle sivrisineğin üreme dönemini durdurmayı planlıyoruz. Bunu durdurmayla ilçelerimizdeki insanlarımızın rahat bir ortamda yaşamasını sağlamak için mücadelemize devam ediyoruz. Yerelde ve EKO-BİR olarak da bunun öncülüğünü yapıyoruz. EKO-BİR 86 yerleşim yerine hitap ettiği içinde genel bir çalışma ile bütün bölgelerdeki çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

"İlacın etkin süresi 90 gün"

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can da Eğirdir ilçesindeki liman ve sulak alanların ilaçlandığını söyledi. Can, "İlaçlama kıyı şeritlerinde sazlık alanlarda 50 gram. suda eriyen poşetler içinde her bir poşet 250 m2 alanı kapsayacak şekilde Eğirdir ve Kovada Gölü kıyı şeridinin tamamında en kısa süre içinde tamamlanacaktır. İlacın etkin süresi 90 gün olup, süre bitiminde ikinci ilaçlama yapılacaktır" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı