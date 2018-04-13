Eğirdir'de Turizm Haftası Etkinlikleri

Isparta'nın Eğirdir ilçesi'nde Turizm Haftası Etkinlikleri başladı.

Her yıl 15- 22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri Eğirdir Nafiz Yürekli Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde başladı. Etkinlikleri kapsamında öğrenciler 'Ben Anadolu'yum' isimli şiir dinletisini sundular. Stand-up gösterisi, Turizm Mesleklerinin tanıtımı ile ilgili gösteri ve Veli Toplantısı isimli tiyatro oyunu beğeni ile izlendi.

Komedi Dans Üçlüsü salonu kahkahalara boğdu

Eğirdir Nafiz Yürekli Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 'Komedi Dans Üçlüsü' gösterisi ise izleyenleri kahkahalara boğdu. Programda mezuniyet töreni de yapıldı. Eğirdir Nafiz Yürekli Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinden bu yıl mezun olan 50 öğrenci, mezuniyet belgelerini okul öğretmenlerinin elinden aldı.

Mezuniyet töreninde belgelerin alınmasının ardından Okul Birincisi Hasan Akkulak, yaş kütüğüne ismini çaktı. Okul tarafından hazırlanan plaket, Kaymakam Abdullah Akdaş tarafından Akkulak'a verildi. - ISPARTA