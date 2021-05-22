Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrencileri harmandalı oynadı
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Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrencileri harmandalı oynadı

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrencileri harmandalı oynadı
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret eden Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrencileri, antik kentin girişinde Türk bayraklarıyla harmandalı oynadı.

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret eden Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrencileri, antik kentin girişinde Türk bayraklarıyla harmandalı oynadı.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile "aşkların ve imparatorların şehri" olarak bilinen 5 bin yıllık Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret eden grup, gezi sonrası antik kentin girişinde komando marşıyla toplandı.

Türk bayraklarıyla harmandalı oynayan öğrenciler, ardından Mehter Marşı eşliğinde eğitimlerinden küçük bir gösteri sundu.

Çevredekilerin ilgiyle izlediği komandoların gösterisini bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Ziyarete, Ağlasun Kaymakamı Tahir Demir de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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