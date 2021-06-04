Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Vali Seymenoğlu'nu ziyaret etti

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve belediye meclis üyeleri, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret etti.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve belediye meclis üyeleri, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret etti.

Eğirdir'de tamamlanan ve planlanan yatırımların konuşulduğu ziyarette, Vali Seymenoğlu, Belediye Başkanı Gök ve meclis üyeleriyle ilçe hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Vali Seymenoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Eğirdir'in tarım ve turizm alanında kentin en önemli ilçesi olduğunu bildirdi.

İlçenin elma, gül, lavanta ve kiraz üretiminde en önemli ilçesi olduğunu belirten, Seymenoğlu, şunları kaydetti:

"Eğirdir'in bir güzelliği daha var o da Eğirdir Gölü. Eğirdir Gölü bize hem su ürünleri anlamında hem de turizm açısından büyük bir katkı sağlıyor. Isparta'ya gelen misafirlerimiz mutlaka Eğirdir Gölü'nü ve Eğirdir Adası'nı görmek istiyor. Belediyemizin Eğirdir Gölü etrafında Çevre Şehircilik Bakanlığı ile bir Millet Bahçesi çalışması var. Gölü korumanın bir yolu da bu çalışma. Kamu yatırımıyla gölümüz bir rekreasyon alanına çevirebilirse en azından çevresinde dışarıdan yapılan müdahalelerin önüne geçmiş oluruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen