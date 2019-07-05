Egeli akademisyen keşfettiği bitkiye anne ve babasının adını verdi

Dünyada yaklaşık 900 türe sahip olan Allium (Soğan) cinsine ait Türkiye'de 196 tür bulunduğunu belirten Doç. Dr. Yıldırım, "Alt tür ve varyeteleri ile birlikte bu sayı 213'dür. Bunlardan 86'sı dünyada sadece ülkemizde yayılış gösteren, endemik türlerdir. Keşfettiğim ve bilimsel adını Allium sultaniae-ismailii olarak isimlendirdiğim 'Erenler Soğanı' olarak bilinen tür ile bu sayı 214'e yükseldi ve endemik sayısı da 87 oldu" dedi.

YALNIZCA DAĞIN ZİRVESİNDE GÖRÜLÜYOR

Doç. Dr. Yıldırım, bilimsel adı Allium sultanae-ismailii olan ve Türkçe ismi Erenler Soğanı olarak önerdiği bitkinin, Malatya'nın Darende ilçesindeki yer alan Akbabaçalı Dağı'nın zirvesinde, 2100-2180 metrelerde yayılış gösterdiğine dikkat çekti. Yöre halkı tarafından kutsal bir dağ olarak bilinen ve zirvesinde "Akbaba" adında geçmiş zamanlarda yaşayan bir ulu Erenler'e ait türbe bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Yıldırım, "Bu keşfettiğim soğan türü de tam olarak bu dağın zirvesinde ve Akbaba türbesinin çevresinde yayılış gösterdiğini belirtti. Doç. Dr. Yıldırım, "herkesin anne ve babası çok özel ve çok değerli olduğunu, onların haklarını asla ödeyemeyeceğimizi" vurgulayarak sözlerine söyle devam etti; "Yaşamımın her anında, kişiliğimde, karakterimde, akademik yaşamımda imzaları olan, desteklerinin sınırı olmayan, sırtımı her yaslamaya ihtiyaç duyduğumda koca çınarlar gibi arkamda duran annem Sultan Yıldırım ve babam İsmail Yıldırım'ın adını, doğduğum topraklarda keşfettiğim bu soğan türünün bilimsel adına vererek bu ismi onlara atfettim" dedi.

YALNIZCA 90 KÖK BULUNUYOR

Çocukluğunun geçtiği Engüzek Yaylası'nda, hep yanı başındaki Akbabaçalı Dağı'nın zirvesine çıkmayı hayal ettiğini dile getiren Doç. Dr. Yıldırım, Akbabçalı Dağı için şu cümleleri vurguladı: "Bu dağ doğup büyüdüğüm köyüm için kutsal bir dağdır. Geçmişten günümüze bu dağda adaklar adanır, dualar edilir, dilekler tutulur. Yeni türüm tam olarak bu dağınzirvesinde yeralan Akbaba türbesinin bulunduğu zirvede yer alır ve orada yatan erenlere yoldaşlık eder. Bu nedenle Türkçe adını da 'Erenler Soğanı' olarak bilim dünyasına önerdim. Benim için anlamı, içeriği, yeri, duygusu çok derin bir bitkidir dedi. Makalesini Mayıs ayı başları itibari Taksonomik Botanik alanının uluslararası öneme sahip Yeni Zellanda kökenli bilimsel dergi olan 'Phytotaxa'da yayınlanarak bilim dünyasına tanıtıldığını söyleyen Doç. Dr. Yıldırım Erenler soğanı'nın yaklaşık olarak 0,23 km2'lik bir alanda ve yaklaşık 90 tane köke sahip olduğunu, Akbabaçalı Dağı zirvesinde insan ziyaretleri nedeniyle, farkında olunmadan bitki üzerinde bir tahribat söz konusu olduğunu bu bakımdan öncelikli olarak ele alınıp korunması gereken çok lokal yayılışlı bir türdür" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Bültenler