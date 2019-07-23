EGEÇEP'ten 'Hasankeyf sular altında bırakılmasin' çağrısı

İZMİR'de basın açıklaması yapan EGE Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) üyeleri, Batman'daki Hasankeyf Antik Kenti'ni sular altında bırakacak Ilısu Barajı'nda su tutulması işleminden vazgeçilmesini istedi.

Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan EGEÇEP üyesi yaklaşık 30 kişi, Dicle Nehri üzerinde kurulan ve su tutmaya başlanacak olan Ilısu Barajı'nın, 12 bin yıllık tarihe sahip Batman'daki Hasankeyf Antik Kenti'ni sular altında bırakacağını belirterek, bundan vazgeçilmesini talep etti. Ellerinde, 'Hasankeyf boğulmasın' dövizleri tutan grup adına basın açıklamasını okuyan EGEÇEP Eş Dönem Sözcüsü Alime Yalçın Mitap, Hasankeyf'in tarih öncesi dönemlerden başlayıp, Helenistik ve Büyük Selçuklular dönemine uzanan pek çok farklı kültürün mirasını barındıran özgün bir doğal ve arkeolojik SİT alanı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz 10 Haziran'da gerçekleşeceği ilan edilen su tutma işlemi ertelendi; fakat proje durdurulmadı. Tarihi Ilısu kaplıcalarının kaynağında yapılmakta olan Ilısu Barajı su tuttuğunda, bazı bilim insanlarına göre Göbeklitepe ile aynı yaştaki antik Hasankeyf kenti sulara gömülecek; çoğu henüz kazılmamış olan 289 höyük de risk altında olacak. Baraj suları altında, sadece bu tarihi miras kalmayacak, aynı zamanda yörede yaşayan insanların tüm geçmişi ve geleceği de kalacak. Dicle Vadisinin ekolojik, tarihi ve kültürel yapısı, onulmaz biçimde bozulacak. Barajların ortalama ömrü 50 yıldır. 50 yıl sonra baraj havzası çamur ile dolarak ömrünü tamamlayacak ve geriye sadece büyük bir bataklık kalacak. Bitme aşamasına gelmiş Ilısu projesi yapılırken ulusal ve uluslararası birçok sözleşme ve yasa dikkate alınmamıştır. Projenin bilimsel bir Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu dahi bulunmamaktadır. Ilısu projesi 2013 yılında ilgili idare mahkemesi tarafından ÇED hazırlanmadığı için durduruldu, ancak yasalar ve mevzuat değiştirilerek inşaata devam edildi. Hasankeyf enerji bahanesi ile sermayenin para hırsına kurban edilmemelidir. Dünya kültür mirasının bir parçası olan Hasankeyf'in korunarak geleceğe taşınmasının tarihsel bir sorumluluk olduğunun bilinciyle herkesi Hasankeyf'in korunması mücadelesine katılmaya çağırıyoruz. Hasankeyf için geç değil. Ege'den iktidara ve yetkililere sesleniyoruz: Ilısu Barajı bir an önce durdurulmalı ve proje iptal edilmelidir. Hasankeyf sular altında bırakılmamalıdır."

Basın açıklamasının ardından doğa ile ilgili şarkılar çalan müzik grubu, konser verdi. Topluluk konserin ardından dağıldı.

Kaynak: DHA