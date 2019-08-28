Ege Üniversitesi Zafer Yürüyüşünde

28.08.2019 10:50

Ege Üniversitesi ekibi,Zafer Tepe ve Dumlupınar şehitliği ziyaretlerinin ardından İzmir'e dönüşlerinde Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak tarafından karşılandı.

Ege Üniversitesi ekibini makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen zafer yürüyüşüne katılarak Ege Üniversitesini temsil eden Prof. Dr. Hasan Mert'e ve gençlere teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, " Üniversitemiz ekibi 97 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk askerinin yürüdüğü yolda yürüyerek, o günün koşullarını anlamaya, hissetmeye çalıştılar.Bu tür etkinliklere katılım her zaman ihtiyacımız olan Milli Ruhun yükselmesine katkı sağlayacak. Eğitim ve öğretimin geliştirilmesi için tarih bilgisine de muhakkak ihtiyacımız var. Milli Ruhu yerinde yeniden yaşayan ekibimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyük Taarruz 'un başladığı gün olan 26 Ağustos'un 97. Yıldönümünde Afyon'da "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi. Türkiye'nin her ilinden binlerce insanın akın ettiği törenlerde Ege Üniversitesi'ni Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Mert'in liderliğinde bir grup öğrenci temsil etti.

Zafer Yürüyüşü ile ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Mert, Büyük Taarruz'un 97. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine gelen yüzlerce kişi ile birlikte 14 kilometrelik yolu yürüyerek Kocatepe'ye çıktıklarını ifade etti. Prof. Dr. Hasan Mert, " 25 Ağustos'ta başlayan etkinlikler Afyon çevresindeki tarihi alanların gezilmesiyle başladı. Öğleden sonra Şuhut ilçesine geçilerek buradaki Atatürk Evi'ni ziyaretin ardından stadyumda sona eren kortej geçişi yapıldı. Ekipler daha sonra yürüyüşün başlayacağı Çakırözü köyüne geldi. Gece yarısına doğru başlayıp 14 kilometre süren yürüyüş, 1874 rakımlı Kocatepe'de noktalandı. Ege Üniversitelilerin formalarıyla birlik halinde hareket ederek varışa ulaşmaları da diğer katılımcıların ilgisini çekti. Atamızın ve askerlerinin 97 yıl önce izlediği rotayı takip eden katılımcıları, 26 Ağustos sabahının ilk ışıklarında o dönemin kıyafetlerini giyen askerler sıcak çorba ve üzüm hoşafı ikramıyla karşıladılar. 26 Ağustos günü çevredeki tarihi alanlar ve şehitlikleri ziyarete devam eden Egeli gençler, önce Yıldırım Kemal köyüne gittiler. Burada da köylülerin sıcak ilgisiyle ağırlanıp, birlikte şehitlikler gezilerek özellikle İzmirli kahraman Yıldırım Kemal'in kabri başında bu vatanın sahipsiz olmadığını haykırdılar" dedi.

Kaynak: Bültenler