Ege Şaşmaz kim? İsmail Ege Şaşmaz kimdir nereli kaç yaşında? İsmail Ege Şaşmaz dizileri ve filmleri

İsmail Ege Şaşmaz, magazin gündeminde yer almasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Son olarak Fox TV ekranlarında yer alan Sen Çal Kapımı isimli dizide rol alan İsmail Ege Şaşmaz, yine oyuncu olan Aytaç Şaşmaz'ın da ağabeyidir. Selçuklu dizisinde de rol alan Ege Şaşmaz kim? İsmail Ege Şaşmaz kimdir nereli kaç yaşında?

Şu sıralar Sen Çal Kapımı dizinde Kaan karakterine hayat veren İsmail Ege Şaşmaz hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. İlk Oyunculuk Deneyimini Manisa Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Yarışmasında Sınıfta Acil Servis İsimli Oyunla Başlamıştır. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Kariyerine Güneşi Beklerken isimli dönemin popüler dizisi ile adım atmıştır. diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu daha sonra Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçmiştir.

Aktif oyunculuk yaşamına Günebakan dizisi ile devam eden bu dizide Rüzgar isimli bir karaktere hayat vermiştir. Fox'da yayınlanan Aşk Yalanı Sever ve TRT ekranlarında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde ekran karşısına çıkan İsmail Ege Şaşmaz, son olarak yine Fox TV'de ekranlarda yer alan Sen Çal Kapımı isimli dizi ile kamera karşısına geçti.

İsmail Ege Şaşmaz'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2013 – Güneşi Beklerken (Barış) (TV Dizisi)

2015 – Günebakan (Rüzgar) (TV Dizisi)

2015 – Serçe Sarayı (Tolga) (TV Dizisi)

2016 – Aşk Yalanı Sever (Serdar) (TV Dizisi)

2016 – Aşk Laftan Anlamaz (İbrahim) (TV Dizisi)

2017 – Lise De4vriyesi (Fırat) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare (Mehmet) (TV Dizisi)

2020 – Sen Çal Kapımı (Kaan) (TV Dizisi)