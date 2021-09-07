Ege'nin en geniş katılımlı tatbikatı
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Ege'nin en geniş katılımlı tatbikatı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

Ege'nin en geniş katılımlı tatbikatı Büyükşehir DESKİ ve AKUT'tan hayat kurtaracak tatbikat Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ ve AKUT işbirliğinde 6 farklı ilden 80 kişilik ekibin yer aldığı arama kurtarma tatbikatı ve afet eğitimi yapıldı.

Ege'nin en geniş katılımlı tatbikatı

Büyükşehir DESKİ ve AKUT'tan hayat kurtaracak tatbikat

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ ve AKUT işbirliğinde 6 farklı ilden 80 kişilik ekibin yer aldığı arama kurtarma tatbikatı ve afet eğitimi yapıldı. Ege'nin en geniş katılımlı tatbikatında ilk kez görev alan Büyükşehir DESKİ Arama-Kurtarma Timi de başarılı çalışmasıyla övgü topladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı'nın geçtiğimiz yıl olası acil durum ve afetlerde iş birliği ve yardımlaşma yapılması konusunda imzaladığı protokol çerçevesinde arama kurtarma tatbikatı ve afet eğitimi düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Bağbaşı Su Kaynağı ve Depo Tesisi'nde düzenlenen tatbikata Denizli, Antalya, Muğla, Bursa, Manisa ve İzmir'den gelen gönüllü AKUT ekipleri ile hekim, hemşire, iş güvenliği uzmanları ve psikologdan oluşturulan 14 kişilik Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Arama-Kurtarma Timi de yer aldı. Bir süre tatbikatı izleyen Başkan Zolan ekiplere kolaylıklar diledi.

36 saatlik arama kurtarma tatbikatı

Denizli, Antalya, Muğla, Bursa, Manisa ve İzmir'den katılan gönüllü AKUT ekipleri ile Büyükşehir DESKİ Arama-Kurtarma Timi olmak üzere 80 kişilik ekip yaşanan olası deprem sonrasında arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiler. Tesisteki çadırlarda konaklayıp 36 saat süren arama kurtarma faaliyeti ile afet eğitimi alan ekipler başarılı bir tatbikata imza attı. AKUT işbirliğinde düzenlenen Ege'nin en geniş katılımlı tatbikatında görev alan Büyükşehir DESKİ Arama-Kurtarma Timi de çalışmalarıyla övgü topladı.

Başkan Zolan, afet öncesi hazırlıklara dikkati çekti

Afet yönetiminin hayati bir önem taşıdığını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, "İnşallah şehrimizde, ülkemizde afet olmasın ama olduğunda da hepimizin hazırlıklı olması gerekir. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaremiz AKUT ile birlikte güzel bir eğitim çalışması ve tatbikat yapıyor, Allah'ım bizleri afet ve musibetlerden korusun, afetlere karşı her türlü önlem ve tedbiri almakla yükümlüyüz" dedi.

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Ege'nin en geniş katılımlı tatbikatı
Ege'nin en geniş katılımlı tatbikatı
Ege'nin en geniş katılımlı tatbikatı
Ege'nin en geniş katılımlı tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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