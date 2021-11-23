Ege KBB'ye ulusal kongrede birincilik ödülü

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından, kulak zarını onarmak için geliştirilen ve bir sanat akımından esinlenilerek isim verilen "Kübizm Greft Tekniği" ile ilgili hazırlanan sözel bilimsel bildiri, 42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde 1.'lik ödülü aldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından geliştirilerek literatüre kazandırılan ve adı bir sanat akımından esinlenilerek konulan "Kübizm Greft Tekniği" çeşitli ameliyatlarda başarıyla uygulanıyor. Söz konusu tekniğe ilişkin anabilim dalında yapılan bilimsel çalışmaların ilk aşamaları, dünya çapında saygın kulak burun boğaz hastalıkları dergileri arasındaki Laryngoscope Investigative Otolaryngology ve European Archives of Otolaryngology dergilerinde de özgün bir teknik olarak yayınlandı. Geliştirilen teknikle ilgili hazırlanan kapsamlı bilimsel çalışma ise sözel bildiri olarak 42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde 1.'lik ödülü aldı. Ege Üniversitesinin bilim camiasında adından sıkça söz ettirdiğine dikkat çeken EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz yürüttüğü bilimsel çalışmalarla hem ülkemize hem de insanlığa önemli katkılar sağlamaktadır. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalımız tarafından geliştirilerek literatüre kazandırılan yeni teknik sayesinde, literatürdeki diğer tekniklere göre daha erken iyileşme süreci, daha yüksek ameliyat başarı oranları ve daha fazla hasta memnuniyeti sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atan anabilim dalımızın hocalarını tebrik ediyorum" dedi.

"KULAK ZARINI ONARMAK İÇİN KULLANILIYOR"

EÜTF Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve EÜTF Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaya geliştirilen tekniğe ilişkin, "Kulak zarı delikleri, enfektif kulak hastalıkları, işitme kayıpları ve diğer birçok kronik kulak hastalıklarının tedavisinde literatürde ve klinik uygulamalarda birçok tedavi modalitesi bulunuyor. Temelde kulak zarını onarmak için kullanılan, anabilim dalımızca geliştirilen yeni teknikte elde edilen materyal, hastanın kendi kanındaki büyüme faktörlerinden ve kendi kulak kıkırdağından elde edilen bir tozun harmanlanması ile hazırlanarak uygulanıyor" diye konuştu.

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