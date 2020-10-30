Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

30.10.2020 18:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:38
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.14'te Aydın'ın Kuşadası ilçesi yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.14'te Aydın'ın Kuşadası ilçesi yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre deprem, Ege Denizi'nde Kuşadası'na 20,3 kilometre uzakta, yerin 7,73 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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