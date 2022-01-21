Ege'den kansere karşı farkındalık projesi

Ege Üniversitesi (EÜ) Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Serra Kamer ile ekibinin geliştirdiği "Ergen ve Genç Tümörlerinde Farkındalık" başlıklı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 16-26 yaş grubundaki gençlere kanserin riskleri ve belirtileri hakkında bilgiler verilecek.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi aynı zamanda EÜ Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olan Prof. Dr. Emine Serra Kamer, ekibiyle 16-26 yaş grubundaki gençlere yönelik kanserin farkındalığını artırmak üzere bir proje geliştirdi. Prof. Dr. Kamer, Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Programının sosyal projeler kapsamında desteklenmeye değer görülen proje hakkında, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a bilgi verdi. Egeli akademisyenlerin bilimsel bilgi birikimlerini, toplumda yarar sağlayacak projelerle paylaşmalarından büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Rektör Budak, "Öğretim elemanlarımız, geliştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun farklı kesimlerinde, uzmanlık alanlarına göre farkındalık oluşturuyor. Çağımızın en etkili hastalıklarından biri olan kansere karşı bireylerin bilinçlenerek kendilerini koruyabilecek önlemler alması oldukça önemli. Sunduğumuz kaliteli sağlık hizmetleriyle vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, hocalarımızın geliştirdiği böyle etkili projelerle de hasta olmadan önlem almalarını sağlamayı hedefliyoruz. Emine hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Biz her zaman maddi ve manevi yanlarındayız" diye konuştu.

GENÇLERE EĞİTİMLER VERİLECEK

Proje kapsamında öncelikle Ege Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere yönelik bir eğitim programı başlatıldığını söyleyen Prof. Dr. Kamer, "16-26 yaş grubundaki gençleri kanser riskleri ve belirtileri konusunda bilgilendirecek ve bir farkındalık programı düzenleyeceğiz. Ayrıca ileriki süreçte tedavi gören bu yaş grubu hastalar için bilgilendirme amaçlı bir web sitesi ile destek programı düzenleyeceğiz. Kanser gençlerde farklıdır, sloganı ile yola çıktığımız projemizde hem erken tanı hem tedavi için yapılandırmalara gidilmesini planlıyoruz" dedi.

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