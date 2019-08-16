Ege'de sezonun ilk pamuğuna 100 liralık sembolik fiyat

16.08.2019 16:20

Aydın'ın Söke ilçesinde sezonun ilk pamuğu, sembolik fiyatla kilogramı 100 liradan satıldı.

Ege Bölgesi'nde pamuk üretiminin en önemli merkezlerinden Söke'de hasat sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen ilk pamuk alımı için bir çırçır fabrikasında tören düzenlendi.

Törende Güllübahçe Mahallesi üreticilerinden Mutlu Ak'ın getirdiği 150 kilogram pamuk sembolik fiyatla kilogramı 100 liradan çırçır fabrikası tarafından satın alındı.

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, geçen yıl 169 bin ton pamuk üretilen ilçede ilk hasadın sevincini yaşadıklarını, bu yıl verimli bir sezon geçireceklerini, fiyatların da olumlu yönde gitmesini umut ettiklerini söyledi.

Çiftçi Mutlu Ak ise "Yaklaşık 4 dönümde üretimini yaptığımız pamuğun randımanını da yüksek bekliyoruz. İlk hasat olması için mücadele verdik, bunu da başardık. Yeni sezonun tüm üreticilere hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA