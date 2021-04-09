Ege Can Sal - Başa Sar şarkı sözleri | 'Başa Sar' tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Ege Can Sal'ın yeni şarkısı Başa Sar Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Ege Can Sal - Başa Sar şarkı sözleri nelerdir? Ege Can Sal - Başa Sar şarkısının sözlerine ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ege Can Sal - Başa Sar şarkı sözleri sizlerle...

EGE CAN SAL - BAŞA SAR ŞARKI SÖZLERİ

Başa sar çünkü

Elimdekiler kalmadı düştü

Bir anda tersine döndü

Gerçeği gördüm hayalime küstüm

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Çok zor bir de bana sor

Başladığı gibi bak yaklaşıyor son

Rüyalarını bir kenara koy

Uyandığında çünkü hiç dönüşü yok

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Kapıldım olur olmaz düşüncelere

Belki zaman zaman bahanelere

Teker teker çareler tükendi birer birer

Durdum dedim daha nereye

---

Ama başa sar çünkü

Elimdekiler kalmadı düştü

Bi anda tersine döndü

Gerçeği gördüm hayalime küstüm

---

Dönüp bakmam inan artık geriye

Ama sanki silinmez kazınır deriye

Bu yaşadıklarımın izi tenimde gelir benimle

---

Kapıldım olur olmaz düşüncelere

Belki zaman zaman bahanelere

Teker teker çareler tükendi birer birer

Durdum dedim daha nereye

---

Ama başa sar çünkü

Elimdekiler kalmadı düştü

Bi anda tersine döndü

Gerçeği gördüm hayalime küstüm

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Ege Can Sal - Başa Sar şarkısı 8 Nisan 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 300 bin izlenme ve 20 bin beğeniyi geçen şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz&Müzik: Ege Can Sal

Düzenleme:The Colony

Gitar: Gökhan Ulusoy

Vokal Prodüktörü&Koçu: Celal Eldeniz

Mix:Utku Ünsal

Master:Emre Kıral