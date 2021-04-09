Ege Can Sal - Başa Sar şarkı sözleri | 'Başa Sar' tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Ege Can Sal'ın yeni şarkısı Başa Sar Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Ege Can Sal - Başa Sar şarkı sözleri nelerdir? Ege Can Sal - Başa Sar şarkısının sözlerine ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ege Can Sal - Başa Sar şarkı sözleri sizlerle...
EGE CAN SAL - BAŞA SAR ŞARKI SÖZLERİ
Başa sar çünkü
Elimdekiler kalmadı düştü
Bir anda tersine döndü
Gerçeği gördüm hayalime küstüm
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Çok zor bir de bana sor
Başladığı gibi bak yaklaşıyor son
Rüyalarını bir kenara koy
Uyandığında çünkü hiç dönüşü yok
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Kapıldım olur olmaz düşüncelere
Belki zaman zaman bahanelere
Teker teker çareler tükendi birer birer
Durdum dedim daha nereye
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Ama başa sar çünkü
Elimdekiler kalmadı düştü
Bi anda tersine döndü
Gerçeği gördüm hayalime küstüm
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Dönüp bakmam inan artık geriye
Ama sanki silinmez kazınır deriye
Bu yaşadıklarımın izi tenimde gelir benimle
---
Kapıldım olur olmaz düşüncelere
Belki zaman zaman bahanelere
Teker teker çareler tükendi birer birer
Durdum dedim daha nereye
---
Ama başa sar çünkü
Elimdekiler kalmadı düştü
Bi anda tersine döndü
Gerçeği gördüm hayalime küstüm
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Ege Can Sal - Başa Sar şarkısı 8 Nisan 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 300 bin izlenme ve 20 bin beğeniyi geçen şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz&Müzik: Ege Can Sal
Düzenleme:The Colony
Gitar: Gökhan Ulusoy
Vokal Prodüktörü&Koçu: Celal Eldeniz
Mix:Utku Ünsal
Master:Emre Kıral