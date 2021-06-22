EGD, İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıyı kınadı
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EGD, İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıyı kınadı

EGD, İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıyı kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EGD Başkanı Celal Toprak, İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı sert bir dille kınadı.

EGD Başkanı Celal Toprak, İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı sert bir dille kınadı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın şoförünün aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darp edildi. Yüzü kanlar içinde kalan Uslu hastaneye kaldırılırken, saldırganlar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Bunu yapanların yanına kar kalmamasını istiyoruz"

Çirkin saldırının ardından Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak bir açıklamada yaptı. Toprak, saldırıyı kınadıklarını belirterek muhabiri darp edenlerin bağlı oldukları milletvekilinin özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Toprak açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "EGD olarak İHA muhabirine yapılan vahşi saldırıyı kınıyoruz. Bunu yapanların yanına kar kalmamasını istiyoruz. Kaçak yapıların haberi yapılmayacaksa hangi konular haber yapılacak? soruyoruz. Basın özgürlüğünün herkes için gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Bu saldırıyı yapanların bağlı oldukları milletvekilinin özür dilemesini bekliyoruz. Bir daha bu tür saldırıların yaşanmamasını temenni ediyor, gazeteci arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - İSTANBUL

EGD, İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıyı kınadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını görüntüleyen muhabir darbedildi
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını görüntüleyen muhabir darbedildi
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor
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