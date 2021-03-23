Efsanelere konu olan Suçıkan Şelalesi
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Efsanelere konu olan Suçıkan Şelalesi

23.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:49
Efsanelere konu olan Suçıkan Şelalesi

Mitolojide Kral Midas ve Marsiyas efsanelerine konu olan Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ki Suçıkan Şelalesi, koronavirüs (Covit-19) pandemesinin bitmesini ve eski günlerinde olduğu gibi günlük yüzlerce ziyaretçisini ağırlamayı bekliyor.

Mitolojide Kral Midas ve Marsiyas efsanelerine konu olan Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ki Suçıkan Şelalesi, koronavirüs (Covit-19) pandemesinin bitmesini ve eski günlerinde olduğu gibi günlük yüzlerce ziyaretçisini ağırlamayı bekliyor. Drone ile havadan görüntülenen Suçıkan Şelalesi ve göleti ise manzarası ile görenleri adeta mest ediyor.

Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde bulunan Suçıkan Şelalesi pandemi öncesinde günlük yüzlerce ziyaretçiyi ağırlarken, bugünlerde ise ziyaretçi sayılarında gözle görülür düşüş yaşandı. Suçıkan Şelalesi üzerinde bulunan kayalıklarda bir de mağara bulunuyor. Mağaranın çok derin olduğu ve içerisinde ise gölcüklerin bulunduğu tahmin ediliyor. Suçıkan Şelalesi özellikle yaz döneminde ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Şelaleden akan su ise parkta oluşturulan gölete dökülüyor. Gölette ise çok sayıda kaz, ördek ve balıklar adeta görsel bir şölen oluşturuyor.

Mitolojide Kral Midas ve Marsiyas efsanelerine konu olan Suçıkan Şelalesi geçmişten gelen gizemi ve doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Öte yandan, kış dönemi ve ziyareti sayısı az olduğu için şelalenin suyunun ise kesildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Efsanelere konu olan Suçıkan Şelalesi
Efsanelere konu olan Suçıkan Şelalesi
Efsanelere konu olan Suçıkan Şelalesi
Efsanelere konu olan Suçıkan Şelalesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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