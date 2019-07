Efsaneler Efsanesi Doom Oyunun Yapımcılarının Hayatı Dizi Oluyor

USA Network, James ve Dave Franco tarafından dizi haline getirilecek olan Masters of Doom adlı diziye onay verdi. Dizinin pilot bölümünü iki kardeşin firması yapacak.

Masters of Doom, efsanevi oyun Doom'u yapan ikili, "bilgisayar oyunlarının Lennon ve McCartney'i" John Carmack ve John Romero'nun beraber tüm zamanların en büyük oyun markasını yaratmasına odaklanıyor.

Serinin uygulayıcı yapımcısı, WGA ödüllü Tom Bissell (Gears of War, Uncharted) olacak. Bissell ayrıca The Disaster Artist: My Life Inside The Room'da yazar olarak görev almıştı. Daha sonra Franco kardeşlerin büyüğü tarafından sinemaya aktarılan eserde hem James ham Dave Franco rol almıştı. James Franco o rolüyle Altın Küre kazanmayı da başarmıştı.

Romero, heyecanını Twitter üzerinden duyurdu.

"Bu haber çok havalı görünüyor. Umarım beni, mirasıma layık biri oynar. Tavsiye var mı?"

James Franco daha önce Freaks and Geeks ile şöhrete kavuşmuştu. Yüzden fazla filmde rol alan aktör, daha önce Oscar'a da aday oldu ve iki Altın Küre kazandı.

Franco kardeşlerin yapım şirketi Roman Films tarafından yapılacak olan The Masters of Doom'da ikiliyi aktör olarak da görüp görmeyeceğimiz ise bilinmiyor. Oyuncular yakın zamanda açıklanacak.