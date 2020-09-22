Efsane yıldızın nadir fotoğrafları satılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Efsane yıldızın nadir fotoğrafları satılıyor

1993 yılında hayata veda eden Hepburn'ün "Savaş ve Barış" ile "Bir Rahibenin Hikayesi" adlı filmlerde canlandırdığı karakterlerin kostüm ve makyajlarıyla çektirdiği 14 tane fotoğrafı 24 Eylül'de düzenlenecek bir müzayedede satılacak.

Efsane yıldızın nadir fotoğrafları satılıyor
22.09.2020 13:51 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:14

1993 yılında hayata veda eden Hepburn'ün "Savaş ve Barış" ile "Bir Rahibenin Hikayesi" adlı filmlerde canlandırdığı karakterlerin kostüm ve makyajlarıyla çektirdiği 14 tane fotoğrafı 24 Eylül'de düzenlenecek bir müzayedede satılacak.

Hepburn, bu fotoğraflarını ölümüne kadar kendisi muhafaza etmişti.

Audrey Hepburn, fotoğrafların bir setinde Tolstoy'un Savaş ve Barış adlı romanından uyarlanan filmde Kontes Natasha Rostova karakteri olarak görünüyor.

Ünlü oyuncu başka bir sette de Bir Rahibenin Hikayesi adlı filmin çekimleri öncesi yapılan makyajı ve kostümüyle poz vermiş.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hamza Dağ Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Babel Tamer Tuna Mbaye Diagne Eddie Newton Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Efsane yıldızın nadir fotoğrafları satılıyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 14:17:45. #1.15#
title