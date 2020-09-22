Efsane yıldızın nadir fotoğrafları satılıyor 1993 yılında hayata veda eden Hepburn'ün "Savaş ve Barış" ile "Bir Rahibenin Hikayesi" adlı filmlerde canlandırdığı karakterlerin kostüm ve makyajlarıyla çektirdiği 14 tane fotoğrafı 24 Eylül'de düzenlenecek bir müzayedede satılacak.

1993 yılında hayata veda eden Hepburn'ün "Savaş ve Barış" ile "Bir Rahibenin Hikayesi" adlı filmlerde canlandırdığı karakterlerin kostüm ve makyajlarıyla çektirdiği 14 tane fotoğrafı 24 Eylül'de düzenlenecek bir müzayedede satılacak.

Hepburn, bu fotoğraflarını ölümüne kadar kendisi muhafaza etmişti.

Audrey Hepburn, fotoğrafların bir setinde Tolstoy'un Savaş ve Barış adlı romanından uyarlanan filmde Kontes Natasha Rostova karakteri olarak görünüyor.

Ünlü oyuncu başka bir sette de Bir Rahibenin Hikayesi adlı filmin çekimleri öncesi yapılan makyajı ve kostümüyle poz vermiş.

Kaynak: Hürriyet