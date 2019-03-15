Efsane Dizi Behzat Ç. Netflix ile Geri Dönüyor
Behzat Ç.'nin Hayaleti oyuncu İnanç Konukçu, Behzat Ç.'nin resmen geri döndüğünü duyurdu. Çekimleri başlayan Behzat Ç. artık Netflix'te yayınlanacak.
Behzat Ç.'nin Hayalet karakterini canlandıran İnanç Konukçu, dizinin Netflix ile döndüğünü duyurdu. Behzat Ç. çekimlerine kadronun tamamlanmasının ardından başlanacak.
EKİP TEKER TEKER GERİ DÖNÜYOR
Ekip işlerinin hepsini teker teker bitirip dönüyormuş gibi görünüyor. Behzat Ç. Harun gibi karakterler hazırda beklerken Hayalet karakterini canlandıran İnanç Konuk, Vurgun dizisinin kadrosundan dizi final yapınca ayrıldı ve Netflix'le Behzat Ç. sözleşmesini imzaladı.
SEDA BAKAN, DİZİDE HAMİLE KARAKTERİ İLE DEVAM EDECEK
Seda Bakan'ın hamileliği sebebiyle, dizide Harun karakterinden hamile olarak devam edeceği ve dizi çekimleri tamamlanınca doğuma gideceği söyleniyor. Dizinin hayranları Harun'un baba olma heyecanını izleyecek. Behzat Ç. çekimlerine gelecek günlerde başlanacak ve ilk çekim gününü Netflix duyuracak.
Dizinin senaristi Ercan Mehmet Erdem, Instagram hesabından paylaşım yaparak çıkan haberleri doğruladı.
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leyla ile mecnun da geri gelsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BOŞ BELEŞCevap Yaz Yayından Kaldır
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efsane dizi uvey babadır Halil Güneşli dir . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ARENA gibi halka faydalı programlar kalkar bunun gibi yüzleri gülmeyen intikam duygusu kan kokusu olan dizi ve filimleri konarak insanların beyinleri meşgul edilsin. Maksat bu olsa gerek. . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kime yararı var acaba halka olumlu nasıl bir mesaj veriyor ki tekrar dönüyor vurdulu kırdılı yüzlerinde nefret duygusu olan dizilerin varlığı neden olur. Çoluğumuza çocuğumaza kötü örnek olan dizilerin konmasında rütük neden sessiz. . . Birileri anlatsın. . . İCevap Yaz Yayından Kaldır