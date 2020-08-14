Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın ayakkabılarına rekor fiyat Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın spor ayakkabıları açık artırmayla 615 bin dolarlık rekor fiyata satıldı.

Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın spor ayakkabıları açık artırmayla 615 bin dolarlık rekor fiyata satıldı.

Müzayede evi Christie's, NBA yıldızı Michael Jordan'ın İtalya'daki unutulmaz Nike gösteri maçında giydiği Air Jordan-1 spor ayakkabılarını 615 bin dolarlık rekor bir fiyata sattı. 25 Ağustos 1985'te oynanan maçta Jordan yaptığı smaçla cam panyayı kırmıştı. Ayakkabının sol tabanında hala bir cam parçası duruyor. Müzayede evinin el çantası ve ayakkabı satışlarından sorumlu yöneticisi Caitlin Donovan, "Spor tarihi adına ikonik bir andı" ifadelerini kullandı.

Jordan tarafından imzalanan ayakkabının 650 bin ila 850 bin dolara alıcı bulması bekleniyordu. Açık artırma ise 560 bin dolardan başladı.

Öte yandan Temmuz ayında müzayede evi, Nike tarafından Jordan için üretilen 11 çift spor ayakkabıyı satışa çıkardı. Bu satışlardan toplam 931 bin 875 dolar topladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA